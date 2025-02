Rimini, incendio in appartamento: due morti e 43 evacuati

Un incendio è divampato in una palazzina di tre piani a Rimini, provocando la morte di due persone. Si tratta di un uomo di 55 anni, che è deceduto per le esalazioni da fumo, e di sua moglie di 42. A seguito del rogo, sono state evacuate 43 persone residenti in una dozzina di appartamenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, polizia, polizia locale e 118.