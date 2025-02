Roma, appicca incendio in casa della compagna dopo una lite sul gatto

Dal piano terra le fiamme si sono propagate rapidamente verso i piani superiori e hanno reso inagibili 3 appartamenti. Per precauzione i Vigili del Fuoco hanno evacuato l'intero stabile che ospita 25 famiglie, 9 delle quali sono state trasferite in un hotel convenzionato. "Per 45 giorni il dipartimento di protezione civile ha garantito un'assistenza d'emergenza", spiega l'assessora alle politiche sociali del III Municipio Maria Concetta Romano.