Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
da martedì braccialetto elettronico

Il Riesame conferma: "Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni"

Il volto noto della tv è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per l'applicazione del braccialetto elettronico

15 Set 2025 - 18:06
© IPA/Tgcom24

© IPA/Tgcom24

Il tribunale del Riesame di Milano ha confermato il divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni per il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking e già sottoposto alla misura da aprile. Si tratta del terzo appello presentato dal difensore Leonardo D'Erasmo contro il provvedimento. Il noto volto televisivo è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per l'applicazione del braccialetto elettronico.

Leggi anche

Basciano non si presenta per il braccialetto elettronico, per il dj scattano i domiciliari

Milano, applicato il braccialetto elettronico al dj Alessandro Basciano

Basciano aveva già indossato il dispositivo il 14 agosto e lo aveva tolto pochi giorni più tardi, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze e di averlo sganciato per motivi medici.

Ti potrebbe interessare

alessandro basciano
sophie codegoni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema