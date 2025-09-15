Il Riesame conferma: "Per Alessandro Basciano divieto di avvicinamento alla ex Sophie Codegoni"

Il volto noto della tv è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per l'applicazione del braccialetto elettronico
© IPA/Tgcom24
Il tribunale del Riesame di Milano ha confermato il divieto di avvicinamento alla ex compagna Sophie Codegoni per il dj Alessandro Basciano, accusato di stalking e già sottoposto alla misura da aprile. Si tratta del terzo appello presentato dal difensore Leonardo D'Erasmo contro il provvedimento. Il noto volto televisivo è atteso martedì in un commissariato del capoluogo lombardo per l'applicazione del braccialetto elettronico.
Basciano aveva già indossato il dispositivo il 14 agosto e lo aveva tolto pochi giorni più tardi, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze e di averlo sganciato per motivi medici.
Commenti (0)