Ricorso per saltum sul caso Salvini: cos’è e cosa cambia per il processo Open Arms

Il ricorso per saltum è previsto dall'articolo 569 del Codice di procedura penale. Permette di impugnare una sentenza di primo grado direttamente in Cassazione, senza passare dall'appello. Affinché sia valido, è necessario l'accordo di entrambe le parti. Tuttavia, in presenza di vizi come la mancata assunzione di prove decisive o una motivazione contraddittoria, il ricorso viene automaticamente convertito in appello. Si tratta di una procedura utilizzata raramente, che comporta vantaggi in termini di rapidità ma limita le possibilità di integrazione probatoria che normalmente si avrebbero in secondo grado.