Sul fronte tecnico, la polizia di Campobasso si è recata a Berlino, dove i tecnici dell'istituto Koch hanno isolato campioni di Dna su cinque reperti: una borraccia, un sacchetto contenente kefir, un cestino della spazzatura, un pacchetto con guanti da lavoro e una bottiglia di liquido con sedimenti sul fondo. Il materiale è stato riportato in Italia e sarà esaminato nei prossimi giorni. Nella capitale tedesca, intanto, prosegue la ricerca di tracce di ricina su alimenti, vestiti e altri reperti.