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Nove ore di audizione, dopo le tredici di venerdì scorso. Antonello Di Vita, fratello di Gianni, è uscito dalla Procura di Larino ed è stato intercettato tra gli altri dall'inviato di "Dentro la Notizia", che ha scambiato con lui qualche battuta. Al centro dell'incontro, ancora una volta, la morte di Antonella Di Ielsi e della nipote Sara, avvelenate con la ricina.
"Ho chiesto io di essere sentito. Poi è giusto che ci siamo fatti questa approfondita discussione", si limita a commentare l'uomo, senza aggiungere altro ai giornalisti presenti. Il nuovo interrogatorio, secondo alcune indiscrezioni, servirebbe a chiarire alcuni passaggi della precedente deposizione, che presentava imprecisioni rispetto a quanto dichiarato in passato da lui e da altri familiari.
L'audizione rientra nel quadro delle verifiche sui giorni che hanno preceduto il decesso delle due donne, avvenuto il 27 e il 28 dicembre 2025. Antonello Di Vita, come ogni anno, era tornato a Pietracatella, in Molise, per le vacanze di Natale, trovandosi quindi vicino a loro poco prima della tragedia. È stato ascoltato come persona informata sui fatti.
La settimana scorsa, a Torino, erano state sentite anche la moglie di Antonello e Alice, la figlia maggiore di Gianni e Antonella, che oggi studia nel capoluogo piemontese e vive proprio a casa degli zii. Il fascicolo, che ipotizza l'omicidio volontario premeditato, resta per ora contro ignoti.
Sul fronte tecnico, la polizia di Campobasso si è recata a Berlino, dove i tecnici dell'istituto Koch hanno isolato campioni di Dna su cinque reperti: una borraccia, un sacchetto contenente kefir, un cestino della spazzatura, un pacchetto con guanti da lavoro e una bottiglia di liquido con sedimenti sul fondo. Il materiale è stato riportato in Italia e sarà esaminato nei prossimi giorni. Nella capitale tedesca, intanto, prosegue la ricerca di tracce di ricina su alimenti, vestiti e altri reperti.