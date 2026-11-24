Il 24 novembre 2026 Antonella Di Ielsi avrebbe compiuto 51 anni. Per l'occasione, "Dentro la Notizia" ha trasmesso un servizio dedicato al caso di Pietracatella, in cui la donna e Sara Di Vita, sua figlia, sono morte per avvelenamento da ricina tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Nel servizio sono state mostrare le immagini inedite dell'ultimo compleanno e la voce di Antonella.
Nel video si vede Antonella emozionata per la festa a sorpresa. Con indosso un maglioncino blu, la donna gesticola imbarazzata e si prepara a spegnere le sue ultime candeline, circondata dai suoi affetti più cari: le due figlie Sara e Alice, il marito Gianni Di Vita, il padre Salvatore e tanti amici e parenti. Poco più di un mese dopo sarebbe stata uccisa, insieme alla figlia quindicenne, da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni ipotesi resta ancora aperta.