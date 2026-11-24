Il 24 novembre 2026 Antonella Di Ielsi avrebbe compiuto 51 anni. Per l'occasione, "Dentro la Notizia" ha trasmesso un servizio dedicato al caso di Pietracatella, in cui la donna e Sara Di Vita, sua figlia, sono morte per avvelenamento da ricina tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Nel servizio sono state mostrare le immagini inedite dell'ultimo compleanno e la voce di Antonella.