"Perché l'interrogatorio è durato così tanto tempo? Perché li ho tenuti io: abbiamo rimesso in ordine i fatti, li abbiamo sviscerati, ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio, anche i loro dubbi, ho cercato di far capire che erano facilmente smarcabili". Così Antonello Di Vita uscendo dalla questura di Campobasso a tarda sera. "Abbiamo ripercorso tutti i fatti, da casa a Pietracatella fino all'ospedale - ha aggiunto -. È stata fatta una ricostruzione completa e io ho solo riportato i fatti e le mie enormi delusioni per quello che è accaduto davanti ai miei occhi". Antonello Di Vita, infine, ha ribadito di non aver "assolutamente alcun dubbio" su suo fratello Gianni.