© Ansa
È terminato dopo oltre tredici ore l'interrogatorio, in questura a Campobasso, nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, del fratello di Gianni Di Vita, Antonello. L'uomo, che vive a Torino, è arrivato intorno alle 9 di mattina di venerdì 20 novembre ed è uscito alle 22.15. Si tratta della deposizione più lunga dall'inizio delle indagini: mai nessun testimone, almeno tra quelli di cui si è avuta notizia, è stato sentito così a lungo. Poco trapela sui contenuti della deposizione e sui motivi di un interrogatorio così lungo. Unica certezza, sono stati ricostruiti fatti e circostanze degli ultimi anni e della vita della famiglia; sarebbero emerse anche alcune contraddizioni rispetto ad altre deposizioni. Antonello Di Vita è stato sentito come testimone.
"Non ho alcun dubbio su mio fratello Gianni"
"Perché l'interrogatorio è durato così tanto tempo? Perché li ho tenuti io: abbiamo rimesso in ordine i fatti, li abbiamo sviscerati, ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio, anche i loro dubbi, ho cercato di far capire che erano facilmente smarcabili". Così Antonello Di Vita uscendo dalla questura di Campobasso a tarda sera. "Abbiamo ripercorso tutti i fatti, da casa a Pietracatella fino all'ospedale - ha aggiunto -. È stata fatta una ricostruzione completa e io ho solo riportato i fatti e le mie enormi delusioni per quello che è accaduto davanti ai miei occhi". Antonello Di Vita, infine, ha ribadito di non aver "assolutamente alcun dubbio" su suo fratello Gianni.
Conclusi a Berlino gli accertamenti sui reperti
Sono terminati alle 19 di venerdì 20 novembre a Berlino, dopo undici ore di lavoro, gli accertamenti irripetibili sui reperti. Il capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, insieme agli uomini della scientifica, era arrivato alle 8 al Robert Koch Institute dove sono stati prelevati i campioni dai 5 reperti sui quali sono state rilevate tracce biologiche. I campioni saranno subito portati in Italia per essere esaminati in Questura a Campobasso. Si cerca di capire a chi appartengano le tracce di dna.