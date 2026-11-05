Morte per la ricina, Gianni Di Vita: "Spero non sia stato un delitto, sarebbe una seconda tragedia"

"Voglio la verità perché senza io e mia figlia Alice non saremo mai sereni". Così Gianni Di Vita parlando con l'emittente locale Teleregione Canale 17 commenta gli sviluppi nelle indagini sull'avvelenamento con la ricina, a cavallo di Natale 2025, costato la vita alla moglie Antonella Di Ielsi e alla figlia 15enne Sara Di Vita. Nell'intervista, diffusa durante la puntata del 5 novembre di "Dentro la Notizia", l'uomo chiede di fare piena luce su quanto accaduto in quelle notti per poter dare tra dieci anni una risposta all'unica sua figlia rimasta in vita. "Non vorrei che fosse stato un delitto, sarebbe una seconda tragedia", confida l'ex sindaco di Pietracatella che poi si dice "esausto" per l'attenzione mediatica.