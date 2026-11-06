"Voglio la verità perché senza io e mia figlia Alice non saremo mai sereni". Così Gianni Di Vita, parlando con l'emittente locale Teleregione Canale 17. Nell'intervista, diffusa durante la puntata del 5 novembre di "Dentro la Notizia", l'uomo ha chiesto di fare piena luce su quanto accaduto in quelle notti, per poter dare in futuro una risposta all'unica figlia rimasta in vita. "Non vorrei che fosse stato un delitto, sarebbe una seconda tragedia", ha confidato l'ex sindaco di Pietracatella, che si è detto anche "esausto" per l'attenzione mediatica.