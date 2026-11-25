"È una cosa mia molto personale di cui non voglio proprio parlare" con queste parole Gianni De Vita, marito e padre di Antonella di Ielsi e Sara Di Vita avvelenate con la ricina e decedute tra il 27 e 28 dicembre 2025, ha risposto in esclusiva all'inviato del programma di Rete4 "Verità nascoste" sul rientro nell'immobile dissequestrato di Pietracatella (Campobasso) in cui viveva la famiglia.

L'inviato, alla luce delle recenti audizioni del fratello e della figlia, ha chiesto all'uomo se crede la verità sia vicina: "Non lo so", le sue parole.