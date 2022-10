Replika, l'app contro la solitudine: ideata per chattare con un amico virtuale

Si chiama

Replika

solitudine

amico virtuale

Mattino Cinque

e per molti potrebbe essere uno strumento per combattere la. Si tratta di un'applicazione che fornisce la possibilità di creare uncon cui chiacchierare. "" in un servizio spiega il funzionamento dell'app scaricabile sullo smartphone e attraverso la quale si potrà chattare con un robot ideato secondo i nostri gusti e le nostre esigenze.

Prima di tutto sarà possibile scegliere il profilo del nostro

avatar

lingua inglese

, scegliendo addirittura le caratteristiche fisiche: dal taglio dei capelli fino ai tratti somatici e all'età. L'applicazione non è ancora disponibile in lingua italiana, per questo motivo per il momento sarà possibile chattare con l'avatar solo in

Intraprendere un rapporto di amicizia con il nostro amico virtuale non costa nulla, ma se volessimo qualcosa in più, una vera e propria

relazione sentimentale

virtuale

abbonamento

per esempio, allora bisognerà pagare un. Per un totale di circa 72 euro l'anno.