Il robot "sostenibile" diventa contadino

La questione ambientale abbraccia ormai tutti i campi, anche - è il caso di dirlo - quelli coltivati. L’agricoltura è sempre più orientata al futuro e in un periodo in cui le risorse naturali sono minacciate la sostenibilità può essere la vera chiave di svolta, grazie al prezioso aiuto della tecnologia. Un esempio è quello degli “

agribot

”, dei robot agricoltori in grado di lavorare in modo del tutto autonomo nei campi. Dalla cura del terreno, alla semina fino alla raccolta, senza dimenticare ovviamente il monitoraggio: sono tantissime le operazioni che possono compiere queste macchine. Un mercato in netta crescita, che ha raggiunto i 6,3 miliardi di dollari, i prototipi che fino a poco tempo fa erano semplici esperimenti avanguardistici oggi sono in commercio e a disposizione di tutti. Ovviamente la supervisione umana resta fondamentale, ma grazie ai progressi tecnologici può avvenire anche a distanza. Oltre a rendere le operazioni più semplici e precise, gli agribotai aiutano le aziende soprattutto ad avere un impatto minimo sull’ambiente. I loro sensori possono rilevare la temperatura, il livello di umidità e le caratteristiche delle piante. Una volta raccolti, i dati vengono elaborati tramite l’intelligenza artificiale. In questo modo si possono risparmiare semi, acqua, nutrienti o altre sostanze, ottimizzare i processi produttivi e aumentare la qualità del cibo, tenendo sotto controllo parassiti e patogeni. Un aiuto importante a un settore in sofferenza e soprattutto alla natura, sempre più fragile.