Tutta la natura in una compilation

Stanchi dei tormentoni estivi o dei soliti album che ormai potreste cantare a memoria? Perché allora non provare qualcosa di diverso? Come ad esempio i suoni di piante e animali. Ebbene sì, un sito fondato in

Estonia

Earth.fm

pace e tranquillità

ha raccolto la musica della natura da ogni angolo del mondo e l’ha resa disponibile a tutti gratuitamente. Si chiamaed è un vero e proprio archivio aggiornato di volta in volta da circa un centinaio di collaboratori. Lo sciabordio delle onde, il vento tra le foglie, il cinguettio degli uccelli: tutto può rientrare in questa speciale libreria musicale. Nella pratica si tratta di brevi podcast realizzati per dareagli ascoltatori. Un invito a fermarsi e lasciarsi alle spalle stress e routine e tornare a godere della bellezza che ci circonda.

Grazie alla raccolta di suoni si può infatti anche conoscere meglio la biodiversità e la sua ricchezza. Un modo per riscoprire la connessione con la natura e ricavarne maggiore benessere e serenità. La piattaforma non chiede nulla in cambio, essendo un progetto senza scopo di lucro. Chi vuole può però fare una donazione per far crescere il lavoro di Earth.fm ed entrare a far parte di una community fatta di musica e natura. Un modo diverso per godere dei paesaggi (sonori) del nostro Pianeta.