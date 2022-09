Corea: creato un modello che regola la difficoltà dei videogame in base alle emozioni dei giocatori

La difficoltà costituisce da sempre un elemento difficile da bilanciare nei videogiochi.

Alcune persone preferiscono essere sfidate continuamente, altre amano esperienze più facili e godibili. Per semplificare questo processo, la maggior parte degli sviluppatori utilizza la regolazione dinamica della difficoltà, ossia di regolare la difficoltà di un gioco in tempo reale in base alle prestazioni del giocatore. Un nuovo modello messo a punto da un team di scienziati mira a stravolgere tale impostazione, facendo leva sulle emozioni dei giocatori .