Videogiochi: una modalità di accensione delle console Xbox può far risparmiare 70 euro all'anno

Un nuovo studio conferma come i giocatori britannici che scelgono di utilizzare la modalità Risparmio Energetico delle console Xbox possono risparmiare quasi 60 sterline all'anno (circa 70 euro) rispetto alla più esosa modalità "Accensione istantanea".

Lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata The Verge, osserva che le console Xbox Series X impostate sulla modalità istantanea, la quale permette di mantenere la console in standby avviandosi così molto rapidamente una volta accesa, consuma 13 watt di energia all'ora.

Con la console impostata in modalità Risparmio Energetico, il consumo orario si riduce a soli 0,5 watt di energia

utilizzare Xbox Series X tramite modalità Accensione Istantanea porterà a un esborso di circa 59,16 sterline all'anno

, identico a quelli dinella stessa modalità (che, in caso di utilizzo della rete internet, può salire fino a 2 watt per ora). I calcoli proposti dalla rivista online confermano che, contro le 2,40 sterline annue di una console impostata in modalità Risparmio Energetico.

Il calcolo definitivo è arrivato dopo l'intervento originale di

Alex Hearn

132 sterline all'anno

questo calcolo sembrava basarsi sul consumo energetico della console al momento del lancio

, un redattore britannico specializzato in tecnologia che, su Twitter, ha affermato come la modalità Accensione Istantanea di Xbox Series X avrebbe portato a un esborso di. Tuttavia,, che è stato migliorato poche settimane dopo con un aggiornamento del firmware realizzato dalla casa di Redmond e studiato proprio per ridurre i consumi.

Sempre secondo le stime di The Verge, la cifra reale dopo l'aggiornamento porta il costo annuale della modalità istantanea a circa 60 sterline all'anno. Lo scorso marzo,

Microsoft ha reso il risparmio energetico un'opzione predefinita su tutte le nuove console Xbox

la restrizioni di una simile modalità includono l'impossibilità di utilizzare il Quick Resume per i videogiochi e di avviare la console in remoto da smartphone e tablet

: dopo l'aggiornamento, l'azienda ha permesso ai giocatori che sfruttano tale modalità di continuare scaricare alcuni aggiornamenti (opzione che, fino a quel momento, era possibile solo tramite la modalità istantanea), ma

Un piccolo prezzo da pagare per i giocatori che desiderano risparmiare qualcosina sulla bolletta energetica. Per fortuna, i tempi di accensione della modalità Risparmio Energetico sono stati ridotti da MIcrosoft: lo scorso luglio, i membri di Xbox Insider hanno notato che dopo l'ultimo aggiornamento di sistema

l'animazione di avvio della console è stata ridotta da nove a quattro secondi

, consentendo coloro che utilizzano la modalità di risparmio energetico di raggiungere più rapidamente la dashboard e iniziare a giocare.