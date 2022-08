Xbox Game Pass, in arrivo un piano da condividere con amici e parenti

Un ulteriore modo di invogliare i giocatori ad abbonarsi al servizio potrebbe arrivare da un nuovo piano in abbonamento destinato alla condivisione con amici e parenti .

Dalla presentazione in streaming pubblicata pochi giorni prima dell'E3 2022, che ha anticipato le strategie dalla casa di Redmond per il futuro, Microsoft si è detta interessata all'idea di un piano del servizio Xbox Game Pass che potesse abilitare la condivisione del servizio con più membri del nucleo familiare e, perché no, anche con gli amici che condividono la stessa passione.

Quell'idea potrebbe finalmente diventare realtà:

da qualche settimana, gli utenti Xbox residenti in Irlanda e Colombia stanno provando in anteprima questo nuovo piano condiviso

logo definitivo scelto da Microsoft per il nuovo piano

in vista di una possibile estensione ad altri paesi del mondo. Nelle scorse ore, sul profilo Twitter dell'account Aggiornamenti Lumia (che già in passato aveva anticipato le date di lancio della campagna di Halo Infinite e di Skull & Bones) è arrivato quello che potrebbe essere il

Dopo

Game Pass Console

Game Pass PC

Game Pass Ultimate

Game Pass Friends & Family

condividerne i privilegi con altre cinque persone

(che include i benefici di entrambi i piani per PC e Xbox, oltre ai giochi mensili di Xbox Live Gold e a consentire di giocare in streaming), il prossimo "tier" potrebbe chiamarsi: questo piano potrebbe garantire all'abbonato dia fronte di un esborso mensile che sarà verosimilmente più elevato rispetto ai 9,99 euro della versione PC/console e dei 12,99 euro della versione Ultimate.

Si tratta di una mossa importantissima per Microsoft, che con questo piano esteso potrebbe invogliare anche quegli utenti poco inclini a spendere denaro per "noleggiare" la licenza d'uso di un bene digitale.

La possibilità di condividere i giochi parte del suo ricco catalogo (ma anche la possibilità di giocare in streaming o di caricare i propri salvataggi sul cloud) con altre cinque persone, non importa se familiari parte della stessa abitazione o amici che vivono a chilometri di distanza,

potrebbe essere un ulteriore passo nella direzione giusta

tre miliardi di utenti in tutto il mondo di giocare ai videogiochi

e consentire alla casa di Redmond di raggiungere il suo obiettivo finale: consentire, tramite Xbox Game Pass, a