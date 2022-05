Xbox perde due esclusive per il 2022: Starfield e Redfall slittano al prossimo anno

Starfield e Redfall non usciranno quest'anno, ma arriveranno su PC e Xbox entro il primo semestre del 2023 : una vera doccia gelida che ha colpito i fan dei due giochi in sviluppo presso Bethesda Game Studios e Arkane Austin, che lascia l'ecosistema videoludico di Microsoft potenzialmente privo di grosse esclusive nel trimestre finale del 2022.

Come un fulmine a ciel sereno, la community Xbox si è ritrovata priva dei due titoli probabilmente di maggior spicco in uscita su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass nel corso del 2022. Sia il gioco d'azione cooperativo a tema vampiresco creato dagli autori di Prey che il gioco di ruolo fantascientifico realizzato dallo stesso team di The Elder Scrolls sono stati rinviati per consentire ai rispettivi studi di rifinire al meglio l'esperienza di gioco.

Abbiamo deciso di posticipare l'uscita di Redfall e Starfield alla prima metà del 2023

", si legge nel messaggio ufficiale condiviso da Bethesda sui propri account social. "I team di Arkane Austin (Redfall) e Bethesda Game Studios (Starfield) hanno ambizioni incredibili per i propri giochi, e vogliamo assicurarci che chiunque possa godere di un titolo al meglio della sua forma, rifinito e completo".

"Grazie a tutti per l'entusiasmo dimostrato per Redfall e Starfield", si legge nel resto del messaggio. "Questa energia è per noi una forza trainante, e ogni giorno ci sprona a trovare l'entusiasmo per creare i nostri giochi.

Non vediamo l'ora di presentare un generoso approfondimento in termini di gameplay sia per Redfall sia per Starfield

". Approfondimenti che dovrebbero arrivare il prossimo mese, in occasione dell'evento organizzato da Xbox e Bethesda in quella che è tradizionalmente la vetrina dell'E3 di Los Angeles.

Con questi rinvii, Microsoft e Xbox perdono due dei pezzi grossi per il 2022, o perlomeno gli unici due giochi esclusivi confermati effettivamente per quest'anno (Starfield, addirittura, con tanto di data di lancio fissata all'11 novembre 2022): con oltre venti studi first-party e decine di progetti in cantiere,

è lecito credere che la casa di Redmond abbia dei potenziali candidati per sostituire Redfall e Starfield

, ma è difficile capire quali dei giochi mostrati finora sia effettivamente vicino al completamento.

, il nuovoe possibilmentepotrebbero rendere l'autunno e l'inverno dei fan Xbox meno amaro, tuttavia l'intenzione di Microsoft sembra chiara: non affrettare eccessivamente le cose. Lo fa presente anche, responsabile della divisione Gaming dell'azienda, che in un post su Twitter ha espresso il suo rammarico per la situazione confidando, tuttavia, di supportare pienamente la decisione degli sviluppatori per concretizzare la visione originale dei due progetti.

"Queste decisioni sono difficili per i team che producono i giochi e per i nostri fan", ha esordito Spencer. "Pur sostenendo pienamente la volontà di dare ai team il tempo necessario a lanciare questi grandi giochi una volta effettivamente pronti, ascoltiamo il vostro feedback.

Ci aspettiamo qualità e coerenza, e continueremo a lavorare per soddisfare al meglio tali aspettative

".

Non resta che attendere lo showcase del prossimo mese per capire quali saranno le mosse della casa di Redmond per sopperire all'assenza di due pezzi da novanta come Redfall e Starfield, sperando in qualche sorpresa e nuovi accordi esclusivi per rimpolpare il catalogo di Xbox Game Pass per il trimestre finale del 2022.