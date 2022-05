Xbox punta con forza sul cloud: il 2023 potrebbe essere l'anno del gioco in streaming

L'arrivo del battle royale di Epic Games sul servizio di streaming disponibile fino a poco tempo fa in esclusiva per i possessori di Xbox Game Pass Ultimate ha dato via a una serie di indiscrezioni che si rincorrevano da tempo: stando a quanto riportato da GamesBeat, Microsoft avrebbe in programma la realizzazione di uno stick HDMI simile a quelli prodotti da Amazon (appartenenti alla famiglia Fire TV Stick) per l'uso di servizi in streaming, ma dedicato totalmente all'ecosistema Xbox.

IGN

Il colosso guidato da

Satya Nadella

Phil Spencer

basta un'uscita HDMI, un controller da collegare via Bluetooth, una connessione a internet e il gioco è fatto

vorrebbe così ridurre ulteriormente il gettone d'ingresso per coloro fossero intenzionati ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi, ma che al tempo stesso preferiscono comunque sfruttare la TV di casa all'idea di giocare sullo smartphone o dal browser di un computer. Così facendo, lo stick marchiato Xbox darebbe modo di giocare ai titoli inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass anche in assenza di televisori più recenti:

Sempre nell'ottica di garantire l'esperienza più semplice possibile, Microsoft avrebbe inoltre in programma un rafforzamento della sua partnership di lunga data con

Samsung

i possessori di un televisore Samsung sarebbero in grado di "giocare in streaming direttamente dallo schermo", avviando l'app ufficiale e collegando un controller.

per far sì che un'applicazione nativa del servizio di cloud gaming arrivi su tutte le TV della casa coreana: così facendo,

A quel punto, l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate darebbe agli utenti la libertà di scegliere tra centinaia di titoli differenti, ma volendo gli stessi giocatori

potranno avviare una partita di Fortnite senza dover sottoscrivere un abbonamento

. L'iniziativa, parte di un nuovo programma apparentemente chiamato "Xbox Everywhere", cercherà di puntare con forza su questo concetto aggiungendo tanti altri titoli free-to-play all'elenco dei giochi che possono essere avviati tramite Xbox Cloud Gaming senza abbonamento.

È lecito attendersi che una conferma (o smentita) in merito possa arrivare al prossimo, grande appuntamento fissato da Microsoft: l'evento

Xbox & Bethesda Games Showcase

12 giugno

Xbox Game Studios

Bethesda

è in programma per il prossimoe, nell'arco di circa 90 minuti, dovrebbe offrire ai fan dell'ecosistema Xbox un'ampia panoramica di tutti i videogame in sviluppo presso i team first-party di