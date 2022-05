Fornite torna su iOS... grazie a Xbox: il battle royale si lascia giocare gratuitamente in streaming

Il debutto di Fortnite su Xbox Cloud Gaming comporta anche un cambiamento nel modus operandi di Microsoft, che fino a questo momento ha concesso l'utilizzo del proprio servizio di streaming ai soli utenti Xbox in possesso di un abbonamento a Game Pass Ultimate. In questo caso, basta un account Microsoft e un qualsiasi browser (Safari, Chrome e così via) per essere pronti a giocare, a patto chiaramente di essere connessi alla rete internet.

Fortnite resterà free-to-play

l'infrastruttura cloud di Xbox è stata sfruttata da oltre dieci milioni di giocatori

, ma la possibilità di accedere senza un abbonamento a Game Pass Ultimate creerà verosimilmente un precedente che potrebbe presto vedere Microsoft allargare il catalogo di giochi gratuiti con cui ampliare il suo bacino d'utenza. Finora,, che hanno usato il servizio per giocare su molteplici dispositivi senza essere costretti ad acquistare una console o un più moderno PC da gaming.

L'accordo permette finalmente a Epic Games di tornare (seppur non sotto forma di app scaricabile) anche su dispositivi iOS dopo la querelle con Apple: su qualunque iPhone e iPad, infatti, è sufficiente raggiungere la pagina di Xbox Cloud Gaming digitando sul browser l'indirizzo

xbox.com/play

Nessun download, nessuna installazione, nessun abbonamento: basta un tasto per essere pronti all'azione.

e avviare il battle royale, posizionato ovviamente in bella mostra dall'azienda statunitense nella pagina principale del servizio.

Sul servizio di game streaming,

lo sparatutto supporta sia l'uso del touchscreen che il collegamento di un controller wireless

, permettendo così di replicare la medesima esperienza di gioco a cui i fan del battle royale sono abituati da anni.