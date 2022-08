Usa: chi gioca ai videogiochi ha maggiori probabilità di fare sogni lucidi, secondo uno studio

La ricerca è stata condotta da Marc Sestir, professore assistente di psicologia presso la University of Central Arkansas, e Jennifer Peszka, docente associata di psicologia presso l'Hendrix College, entrambi istituti situati nello stato americano di Arkansas.

IGN

Insieme, i due hanno scoperto che

esiste un legame tra le persone che giocano ai videogiochi e quelle che fanno sogni lucidi

attività onirica in cui si è consapevoli di stare sognando

, ovvero quel termine utilizzato in psicologiaper indicarela particolare categoria di

Lo studio ha preso dunque in esame 297 partecipanti e ha portato a risultati interessanti: il gioco in sé non è collegato ai sogni lucidi, ma

coloro che hanno utilizzato durante i test dispositivi fisici come Nintendo Wii o il Kinect di Microsoft hanno registrato maggiori probabilità di sperimentare sogni lucidi

effetti terapeutici per la cura di psicopatologie come il disordine da stress post-traumatico

e di avere la capacità di controllare la frequenza dei sogni. "I dati raccolti sui sogni lucidi e di controllo sono stati molto interessanti, ma al di là della curiosità accademica potrebbero avere anche", hanno spiegato i due ricercatori. "Se questo è vero, allora trovare il modo di aumentarne la frequenza sarebbe utile".

Dar spazio allora a una sana partita ai videogiochi, senza esagerare, può aiutare quindi non solo a godere di un sonno notturno migliore, ma probabilmente a regalare davvero i tanto agognati "sogni d'oro".