Gb: nonni e gamer alle prese con i videogiochi in un nuovo show televisivo

Fare carriera nel settore degli eSports è diventato ormai come diventare famosi nel mondo del calcio: l'universo dei videogiochi multiplayer, però, è diventato così competitivo che i suoi giovani atleti si allenano per riuscire a vincere ambiti premi con la propria squadra.

In un nuovo programma televisivo inglese la posta in gioco si alzerà ulteriormente, visto che i pro-player in erba dovranno insegnare ai loro nonni come giocare ai videogiochi .