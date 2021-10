Regioni: modificare il sistema Green pass con tampone o rischio caos

Ansa

E' fondamentale riorganizzare il sistema di rilascio dei Green pass dopo l'esecuzione dei tamponi, allungando i tempi di validità dei test, e offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi anche in autonomia per eseguire gli esami. Lo chiedono le Regioni (attualmente il test rapido ha 48 ore di validità e quello molecolare 72) che temono il caos in vista del 15 ottobre, quando il lasciapassare diventa obbligatorio per i luoghi di lavoro.