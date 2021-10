Covid, via libera alla terza dose per fragili di ogni età e over 60

C'è l'ok del ministero della Salute per la somministrazione della terza dose (booster) di vaccino anti-Covid per le persone fragili di ogni età e per tutti gli over 60 . Il via libera è arrivato dopo le ultime deliberazioni dell'Agenzia europea del farmaco. La terza dose, prevede la circolare ministeriale, "va somministrata sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione".

Le condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino, sono: malattie respiratorie (Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia); malattie cardiocircolatorie (Scompenso cardiaco in classe avanzata; Pazienti post-shock cardiogeno); malattie neurologiche (Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni).

Ed ancora: diabete e altre endocrinopatie severe (Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo); malattie epatiche (cirrosi epatica); malattie cerebrovascolari (Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking maggiore o uguale a 3); Emoglobinopatie (Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi); altre patologie (Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità); Disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica (Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3).

Rezza: "Terza dose non per tutta la popolazione" Almeno per ora, spiega il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, "non si pensa a un richiamo universale con la terza dose su tutta la popolazione".

Volano le immunizzazioni degli adolescenti La campagna anti-Covid, intanto, arriva all'80% di copertura e volano le immunizzazioni degli adolescenti, con 2,8 milioni di 12-19enni (il 62%) già vaccinato.

Quasi 3 milioni di over 50 ancora senza copertura Se sul fronte adolescenti sono già 2.873.666 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale, per gli over 50, con quasi 3 milioni ancora senza copertura, non va ancora bene. In particolare sono 229.844 gli over 80 senza dosi, 483.149 gli over 70, 839.670 gli over 60 e 1.435.196 gli over 50.