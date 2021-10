Covid, Lombardia pronta a terza dose dal 22/11: atteso ok del governo

Da video

La Lombardia è pronta a somministrare la terza dose di vaccino anti-Covid a tutti gli over18 che vivono in Regione. L'inizio della campagna è previsto per il 22 novembre, ma per partire è necessario il via libera del governo. Lo hanno annunciato il governatore Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti e il coordinatore della campagna Guido Bertolaso. Dall'11 ottobre inizia invece la somministrazione del "booster" per il personale sanitario.