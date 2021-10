Tra gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni risulta di otto volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (222,5 contro 26,8 per 100mila abitanti) e quello di morte è 13 volte più alto (129,5 contro 9,8). Lo scrive su Twitter l' Istituto superiore di sanità evidenziando il dato diffuso dal nuovo Documento esteso Covid-19 pubblicato su Epicentro.

La maggior parte dei casi notificati negli ultimi 30 giorni, secondo il report, sono stati diagnosticati in persone non vaccinate. E' stata confermata quindi l'efficacia dei vaccini con "forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto alle non vaccinate", 78% per la diagnosi, 93% per i ricoveri, 95% per la terapia intensiva e per i decessi.