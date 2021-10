Covid, in Italia 3.023 nuovi casi su 271.566 tamponi e altri 30 decessi

I numeri della pandemia

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.926, con un calo di 1.247 nelle ultime 24 ore. Con 271.566 tamponi processati da ieri il tasso di positività si attesta all'1,1%, in lieve aumento rispetto all'1% di giovedì. Sono invece 383 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 17. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.742, rispetto a 24 ore fa 82 in meno.