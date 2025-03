Reggio Emilia, spray urticante spruzzato a scuola: 5 ragazzini in ospedale

Cinque ragazzini, dell'età media di 13 anni, sono stati portati al pronto soccorso pediatrico dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, in seguito all'inalazione di spray urticante al peperoncino alla Scuola Media di Via Doberdò. I giovani - comunica l'Ausl - hanno presentato sintomi lievi e sono stati tutti dimessi in giornata. Altri alunni sono stati immediatamente assistiti sul posto dal personale dell'emergenza urgenza e per loro non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.