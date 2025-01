Spray urticante in classe a Treviso, due ragazzi in ospedale

Due studenti minorenni di un istituto superiore di Treviso sono stati medicati in ospedale dopo che un compagno ha spruzzato in classe spray urticante "per scherzo". Ad agire, durante la prima ora di lezione all'istituto Besta, è stato un 14enne: gli insegnanti hanno chiamato carabinieri e 118 per verificare l'accaduto e per soccorrere gli intossicati, tra i quali anche il responsabile del gesto.