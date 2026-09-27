Aggredisce donna e investe due persone a Reggio Emilia, arrestato

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Serata di terrore a un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia: intorno alle 19 un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone - una ragazza e un uomo - che si erano fermate a soccorrere la donna, prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo: si tratta di un 26enne di origini egiziane. I tre feriti sono stati portati in ospedale in codice 3 e sono gravi. Il ragazzo è stato preso in sinergia tra polizia, carabinieri e polizia locale. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Da ricostruire le motivazioni.
L'aggressione è avvenuta a un distributore in via Martiri di Cervarolo a Due Maestà. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne, senza un apparente motivo, è sceso da un'auto colpendo con un cacciavite una donna che pure stava facendo rifornimento. Si tratta, secondo prime informazioni, di una 57enne di Scandiano. Due persone, una ragazza di 26 anni e un uomo di 49 anni, sono accorsi per aiutare la 57enne. Ma il 26enne a quel punto è risalito in auto e li avrebbe investiti di proposito. Poi è fuggito. È stato preso dopo circa un'ora.
In corso accertamenti della polizia, coordinati dalla procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, per inquadrare il gesto commesso dal 26enne che ha aggredito e ferito tre persone a un distributore. La scena sarebbe stata parzialmente ripresa da telecamere. Si tratta di un giovane nato in città da famiglia di origini egiziane. Perquisita la casa dove vive l'arrestato e la squadra mobile è in ospedale per sentire le vittime, quando sarà possibile, per capire se conoscessero l'aggressore. I feriti non sarebbero in immediato pericolo di vita.
Solo pochi mesi fa, a Modena, il 31enne Salim El Koudri lanciò la propria auto a folle velocità tra le vie del centro storico, investendo deliberatamente i passanti prima di finire la corsa contro una vetrina. Sceso dal veicolo incidentato, l'uomo, brandendo un coltello, si diede alla fuga.