Stava minacciando un passante con un coltello quando è stato investito da un'auto che ha tentato di fermarlo. È successo sabato sera a Milano, intorno alle 20, all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e piazza Cinque Giornate. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti dopo una segnalazione, un cittadino lettone di 41 anni con precedenti avrebbe puntato l'arma verso un 35enne italiano. Un automobilista, che stava transitando, ha visto la scena e sarebbe intervenuto, investendo l'aggressore per fermarlo.