Reggio Calabria, violenze sulla moglie per 19 anni: arrestato

Ai carabinieri della stazione di Polistena, ai quali si è rivolta, la donna ha raccontato che le violenze sarebbero iniziate nel 2006 per diventare sempre più brutali. Contro di lei il marito avrebbe messo in atto aggressioni fisiche e abusi intimi, con una violenza anche sul fronte economico che avrebbe umiliato l'intera famiglia, e imposizioni che avrebbero fatto vivere la donna e i figli nel terrore.