Reggio Calabria, tribunale a rischio crollo per il troppo disordine: il peso dei fascicoli grava sulla struttura

A Reggio Calabria il tribunale rischia di crollare. Non per colpa di un terremoto, bensì per il disordine all’interno dei corridoi e delle aule del palazzo. Troppi fascicoli, troppi faldoni e nessuno spazio idoneo per archiviarli: tutto ciò "potrebbe procurare a causa dell’eccessivo carico, una instabilità della struttura", come si legge in una nota del sindacato UilPa.



“Striscia la Notizia” è entrata nel palazzo di giustizia reggino proprio per testimoniare questa situazione e ha notato l’assenza di un archivio fisico, anche a discapito della privacy degli utenti, visto che chiunque può prendere un faldone, consultarlo e spostarlo senza che nessuno se ne accorga. Eppure la soluzione c’è: di fronte agli attuali uffici sorge la nuova struttura del tribunale di Reggio Calabria, che però aspetta di essere completato da oltre vent’anni.