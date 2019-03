Da 277mila euro fino a 538mila, passando per Catanzaro fino alla provincia di Vibo Valentia. Sono numerosi gli sprechi in Calabria per gli affitti delle scuole, che si sommano ad altri sprechi già documentati da "Striscia la Notizia" nel corso del suo apposito "tour". Sono tutti contratti regolari, è doveroso sottolinearlo, ma in una regione dove sono tante le strutture pubbliche costruite ma mai utilizzate la contraddizione balza subito all'occhio.