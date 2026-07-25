Lieto fine per il piccolo e la mamma

Reggio Calabria, la macchina si ribalta in autostrada: bimbo di 7 anni sbalzato fuori dall'abitacolo, salvato dai carabinieri

Una coincidenza fortunata: la pattuglia è passata proprio negli istanti successivi all'incidente. Il piccolo è stato portato in ospedale in ospedale con l'auto di servizio

25 Lug 2026 - 13:25
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Un gravissimo incidente che, solo grazie alla presenza, alla lucidità e alla preparazione dei carabinieri, ha potuto avere un lieto fine con il salvataggio di un bambino di sette anni e della sua mamma. Il sinistro è avvenuto nella giornata di venerdì 24 luglio sull'Autostrada del Mediterraneo, A2, nel territorio di Reggio Calabria. 

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Sbalzato da auto in incidente stradale: bimbo salvato dai carabinieri

  Qui, intorno all'ora di pranzo, una pattuglia dei carabinieri si è trovata improvvisamente davanti a un incidente stradale, appena avvenuto. Un'autovettura, per cause ancora da chiarire, aveva perso il controllo andandosi a schiantare contro il new jersey. Un impatto violento, con il veicolo che si è ribaltato più volte. A bordo un bimbo di sette anni e la sua mamma. Nel violento susseguirsi dei capovolgimenti, il bambino è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo rovinosamente sull'asfalto.

E sono stati proprio i carabinieri a raggiungere per primi il bambino: insieme a un automobilista di passaggio e a un operatore di primo soccorso, hanno immediatamente prestato assistenza al piccolo e alla sua mamma. 

Accertato con sollievo che il piccolo respirava ancora, hanno iniziato a parlargli senza mai interrompere il contatto con lui, mantenendolo cosciente e rassicurandolo in quei lunghissimi minuti che hanno preceduto l'arrivo del personale del 118, costretto a raggiungere il luogo dell'incidente dalla carreggiata opposta.

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Il piccolo trasportato in ospedale dai militari

 Le condizioni del bambino imponeva ogni secondo come prezioso. Valutata l'impossibilità di garantire un trasferimento sufficientemente rapido con l'ambulanza, il medico e l'infermiere hanno deciso di salire a bordo dell'auto dei carabinieri con il piccolo tra le braccia. Senza esitazione, i militari hanno aperto la strada verso il pronto soccorso, consentendo all'équipe sanitaria di raggiungere l'ospedale nel minor tempo possibile e affidare il bambino alle cure dei medici.

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Mamma e bambino non sono in pericolo di vita

  Il piccolo è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai sanitari ma, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. Anche la madre è stata soccorsa e affidata alle cure del personale medico.
 

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