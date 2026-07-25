Reggio Calabria, la macchina si ribalta in autostrada: bimbo di 7 anni sbalzato fuori dall'abitacolo, salvato dai carabinieri

Qui, intorno all'ora di pranzo, una pattuglia dei carabinieri si è trovata improvvisamente davanti a un incidente stradale, appena avvenuto. Un'autovettura, per cause ancora da chiarire, aveva perso il controllo andandosi a schiantare contro il new jersey. Un impatto violento, con il veicolo che si è ribaltato più volte. A bordo un bimbo di sette anni e la sua mamma. Nel violento susseguirsi dei capovolgimenti, il bambino è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo rovinosamente sull'asfalto.