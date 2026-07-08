Parma, auto si ribalta sulla A1: muore bambina di 8 anni

La bimba era in auto con i suoi genitori, che sono rimasti feriti nello schianto e hanno riportato ferite non gravi. La vettura su cui viaggiava la famiglia, di origine filippina, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco.

