Rieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: due vittime

Una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.