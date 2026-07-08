Rieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: due vittime

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Una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
Il boato udito anche a diversi chilometri
Il boato dell'esplosione è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo nero. C'è anche un precedente: nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano.