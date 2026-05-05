Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Le persone che si trovavano nelle vicinanze dell'area sono state evacuate. La dirigenza dell'azienda è stata fermata dalla polizia, mentre l'inchiesta prosegue, ha indicato il media di stato. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di "fare tutto il possibile" per curare i feriti, cercare i dispersi e chiamare i responsabili a rendere conto, ha riferito l'agenzia ufficiale Xinhua. Situata in una zona rurale, Liuyang produce circa il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni. Gli incidenti industriali, anche nel settore pirotecnico, sono frequenti in Cina a causa di norme di sicurezza poco rigide.