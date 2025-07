Reggio Calabria, sequestrati 417 kg cocaina nel porto di Gioia Tauro

Maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, nell'ambito del dispositivo di monitoraggio e controllo dell'area portuale gioiese, hanno notato nella tarda notte una disposizione anomala di alcuni container, collocati in una zona di penombra e posti in corrispondenza di una gru in quel momento non funzionante. I militari del Gruppo Gioia Tauro hanno aperto tutti i container stoccati nell'area sospetta, uno dei quali visibilmente danneggiato, e in uno di questi hanno trovato 16 sacche contenenti 385 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 417 kg. La droga è stata sottoposta a sequestro probatorio d'iniziativa. La perdita economica inferta alle organizzazioni criminali si aggira intorno ai 67 milioni di euro.