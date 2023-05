Caso Regeni, il gup di Roma invia gli atti del processo alla Consulta | I genitori di Giulio: "Da oggi una speranza in più"

Il giudice ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla questione relativa all' assenza degli imputati , i quattro 007 egiziani, per superare lo "stallo" del procedimento sulla morte del ricercatore friulano. I genitori di Giulio commentano: "Da oggi c'è una speranza in più".

I genitori di Giulio: "Si sancisca che questo processo si deve fare" "Speriamo - hanno detto - che questa sia la volta definitiva e che venga sancito che questo processo si può e si deve fare. Visto che noi diciamo sempre che Giulio 'fa cose', speriamo che Giulio possa intervenire anche in una riforma legislativa che consenta di non lasciare impuniti i reati di questa gravità quando gli Stati non collaborano", ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, riferendo il pensiero di Paola e Claudio Regeni sulla decisione del gup.

La richiesta della Procura sulla questione di costituzionalità Il 3 aprile il procuratore capo Francesco Lo Voi aveva sollevato in aula la questione di costituzionalità dell'articolo 420 bis del Codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che l'assenza di conoscenza del processo da parte di un imputato derivi dalla mancata cooperazione di uno Stato estero. E il giudice ha accolto la richiesta della Procura.

La Consulta dovrà decidere sull'articolo così come è stato modificato dalla riforma Cartabia nella parte in cui non prevede che si possa procedere in assenza dell'accusato "nei casi in cui la formale mancata conoscenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o residenza dell'accusato stesso".