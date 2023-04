Regeni, a sit in fuori dal tribunale anche Schlein: "Processo deve andare avanti"

La segretaria del Pd vicina ai genitori del ricercatore friulano nel giorno della nuova udienza davanti al gup: "Siamo qui per chi non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in tutti questi anni"

Il sit in - Durante la manifestazione è stato esposto uno striscione giallo per chiedere giustizia per il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Il sit in si è svolto in piazzale Clodio, a Roma, in occasione dell'udienza davanti al gup in tribunale. La segretaria del Pd ha ricevuto da alcuni attivisti dei tulipani gialli.

Verità per Regeni - "Siamo qui per dare un segnale di vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, e alle tante persone che in questi anni non hanno mai smesso di chiedere verità e giustizia - ha detto Elly Schlein - Crediamo fortemente che questo processo debba andare avanti, che debba essere fatto, siamo qui con questa speranza". Al sit in anche il legale della famiglia Regeni: "Siamo presenti alla faccia degli assenti - ha detto Alessandra Ballerini - perché chi uccide sia processato in Italia e non resti impunito".