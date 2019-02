Reddito di cittadinanza? Meglio andare a Lourdes e pregare per un lavoro

“Dobbiamo chiedere alla Madonna la grazia a tutte le persone che in questo momento non hanno un lavoro”. A parlare ai microfoni di “Stasera Italia” è uno dei passeggeri del pullman diretto a Lourdes, Francia, luogo di pellegrinaggio religioso ma che in questo momento accoglie anche richieste di diverso genere, a quanto pare. Sì perché sul mezzo diretto nel più importante luogo di culto mariano al mondo, non viaggiano solo fedeli e malati ma anche tanti disoccupati, che pregano per un impiego. Come Laura, piccola imprenditrice che racconta le sue difficoltà: “In questo momento ho una situazione anche in famiglia di perdita di lavoro”. E il reddito di cittadinanza? “Io non sono favorevole, quei soldi avrebbero potuto essere stanziati alle imprese che assumono, in modo da avere la certezza dell’impiego”.