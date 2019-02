Secondigliano, i furbetti che provano a ottenere il reddito di cittadinanza

In un CAF di Secondigliano, quartiere della periferia nord di Napoli, c'è chi suggerisce metodi per aggirare il sistema ed ottenere in reddito di cittadinanza anche senza averne diritto.



Il trucco è riuscire ad abbassare il proprio ISEE e rientrare così nei parametri stabiliti dal governo: “Dovresti mettere qualcuno che non lavora nella residenza” spiega una dipendente del centro di assistenza fiscale, ripresa dalle telecamere nascoste di “Stasera Italia”. Questo, però, non è l’unico metodo per provare ad aggirare le regole ed un altro dipendente suggerisce di svuotare il proprio conto in banca: “Tutto ciò che va ad incidere negativamente sull’ISEE ti aiuta”.