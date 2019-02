Reddito di cittadinanza, Di Maio presenta il sito e la "card numero 1" | Conte: "Misura di equità sociale"

"E' una riforma complessa perché è fondata su un patto di lavoro, un patto di formazione e un meccanismo di inclusione sociale. Abbiamo faticato tanto, studiato le riforme simili realizzate in Ue e anche fuori e cercato di far di meglio. Ora saranno altri che studieranno la nostra riforma", ha spiegato il capo del governo dal palco dell'Auditorium dell'Enel di Roma, definendo il reddito di cittadinanza "una conquista di civiltà".



Di Maio lancia il sito web: "Altra promessa mantenuta" - "E' stato un grande lavoro di squadra. Oggi teniamo fede a un'altra promessa: è online il primo sito internet del reddito di cittadinanza. Da oggi tutti gli italiani con questo sito potranno conoscere quali documenti e adempimenti compiere per arrivare preparati e accedere al Reddito". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando come in questo modo ci sarà "uno Stato amico che aiuta nei momenti di difficoltà".



"Ecco la card numero 1" - Il vicepremier ha poi presentato la "prima card del reddito di cittadinanza della storia della Repubblica italiana. E' la prima di circa 3 milioni di carte. Quella che vedete è la numero 1, un po' come il "Decino" di Zio Paperone. Con questa misura si ristabilisce il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". "Le card sono numerate, non possono essere usate per il gioco d'azzardo, e verranno utilizzate da circa 5 milioni di italiani", ha precisato il ministro del Lavoro.



"Card uguale a Poste Pay, niente discriminazioni" - Una carta uguale in tutto e per tutto alla normale card Poste Pay, dello stesso colore giallo, con gli stessi loghi e senza alcun riferimento al reddito di cittadinanza. Tutto per evitare che chi percepisce il beneficio "venga riconosciuto e discriminato". E' la descrizione fatta da Di Maio della card su cui sarà caricato il reddito di cittadinanza da ritirare alle Poste. "Non vogliamo che ci siano discriminazioni, - ha detto - abbiamo lavorato con Poste Pay per fare in modo che sia una card uguale a quelle di Poste Pay".