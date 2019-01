Decretone, chi matura "Quota 100" potrà usarla anche dopo il 2021 | Reddito e pensioni di cittadinanza a un milione e 248mila unità

I costi - Il pacchetto pensioni costerà 4,6 miliardi per quest’anno e 48,2 miliardi nel decennio (al netto delle pensioni di cittadinanza). Per il reddito, invece, nel 2019 ci saranno a disposizione poco più di 5,6 miliardi.



"Quota 100" - Un’altra novità introdotta sulle pensioni è che per raggiungere i 38 anni di contributi minimi non si potranno cumulare versamenti effettuati fuori dalle gestioni Inps, come per esempio in una cassa privatizzata.



Reddito di cittadinanza - Il testo chiarisce meglio anche il meccanismo delle offerte di lavoro congrue: nel primo anno, la prima offerta dovrà arrivare entro un raggio di 100 chilometri da casa, la seconda entro 250 km e per la terza si considera tutto il territorio nazionale.