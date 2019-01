Decretone, Di Maio:norme anti-divano, nessuno abuserà r.cittadinanza

Nel reddito di cittadinanza ci "sono norme anti-divano, che sono le norme su cui si fonda tutto il programma e che non consente a nessuno di poter abusare del reddito". Così il vicepremier Luigi Di Maio illustrando lo schema delle offerte di lavoro che prevede la prima offerta, nel primo anno, inclusa in 100 km rispetto alla residenza. "Non converrà rifiutare la prima domanda, perché dalla seconda l'offerta è più lontana, e la terza è in tutta Italia".