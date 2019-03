Reddito di cittadinanza, a Crotone 470 variazioni di domicilio solo nei primi due mesi del 2019

“Dal 1° gennaio al 24 febbraio abbiamo avuto 470 richieste di cambio di residenza”. A parlare è Giorgio Aloisio, Capo Gabinetto del sindaco di Crotone. Un incremento del 75% rispetto allo stesso periodo del 2018. Un aumento di richieste che ha insospettito il Comune calabrese visto che questo fenomeno è cresciuto a dismisura proprio in prossimità del l’aperura delle richieste per il reddito di cittadinanza. “Mattino Cinque” ha seguito la coppia di vigili urbani che ogni giorno girano per Crotone per controllare queste variazioni di domicilio.



Nelle case in cui sono riusciti a entrare le risposte sono molto evasive: “Eh sono qui da poco, ho arredato da poco”. C'è anche chi non vuole apporre la firma come proprietario dell’appartamento. Questo comportamento in particolare ha insospettito i due vigili che però spiegano: “Possiamo anche avere un sospetto, poi però bisogna tornare e fare ulteriori controlli per avere ben chiara la situazione”. Le pratiche rigettate, per ora, sono trenta, ma i controlli proseguono.