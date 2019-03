Denis, 40enne disoccupato e senza casa: “Sono troppo povero per avere il reddito”

“Io lo vorrei il reddito di cittadinanza, ma non me lo danno”. A parlare a “Stasera Italia” è Denis, 40enne milanese con un diploma all’Accademia delle Belle Arti ma che, essendo senza residenza, non potrà accedere al provvedimento bandiera del Movimento 5 Stelle. Denis, da alcuni mesi, ha perso prima il lavoro e poi la casa. Così dorme da qualche amico che lo ospita ma quando non trova nessuno è costretto a buttare un materasso per le strade di Milano, per esempio nella centralissima piazza XXIV Maggio.



Una situazione paradossale ma che viene confermata anche dalla dipendente del CAF, dove l’inviata del programma di Rete 4 si è recata insieme a Denis: “Purtroppo non c’è alternativa. Per richiedere il reddito serve una residenza effettiva”. L’uomo ha già chiesto di ottenere una residenza fittizia, unico modo per aver il sussidio, ma non ha ancora avuto risposte.