In tribunale per una recensione negativa a un ristorante, l'avvocato della cliente condannata: "Critica non diffamatoria"

L'avvocato, inoltre, sottolinea come nelle recensioni della sua cliente: "Non c'è stato turpiloquio - ha spiegato il legale -, non si sono utilizzati epiteti tali da ravvisare una diffamazione, ovvero un'offesa grave alla reputazione. C'è stata solo una valutazione che rientra oggettivamente nel diritto di critica". E conclude: "È vero che anche i toni contano ma ci deve essere una certa tipizzazione del reato. Affinché si configuri il reato di diffamazione è necessario che ci sia un'offesa tangibile. In questo caso, si è punito il senso della frase intera".