Milano, concerto a sorpresa al McDonald's di Piazza Duomo con la melodia dei sapori italiani e l'assolo di Joe Bastianich

A trasformare gli ingredienti in musica i Food Ensemble, una band atipica formata da chef e musicisti. Il beat del coltello che taglia il Radicchio di Chioggia IGP e la mela Alto Adige IGP, il sibilo dell'Asiago DOP che fonde, il ticchettio delle gocce di Aceto Balsamico di Modena IGP, lo sfrigolio dello Speck Alto Adige IGP in padella: ogni ingrediente ha dato vita a una performance dal gusto indimenticabile. E poi il colpo di scena: l'apparizione a sorpresa di Joe Bastianich che ha chiuso lo spettacolo esibendosi in un assolo di chitarra.