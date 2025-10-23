Re Carlo e la Regina Camilla in Vaticano, Roma blindata

Non è la prima volta quest’anno che Re Carlo viene in Italia. In aprile aveva fatto visita al Belpaese in occasione del 20esimo anniversario di matrimonio con Camilla e aveva avuto un’udienza privata con Papa Francesco, deceduto 12 giorni dopo. Anche questa volta la presenza del sovrano ha fatto scattare un imponente sistema di sicurezza. Occhi puntati su Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico dove alloggiano Re Carlo e Camilla. Durante gli spostamenti dei reali sono previste limitazioni al traffico e chiusure di strade nella Capitale per garantire il passaggio delle auto del sovrano.