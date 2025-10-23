Re Carlo e la Regina Camilla in Vaticano, Roma blindata

Re Carlo e la regina Camilla al Colosseo
I reali d'Inghilterra accolti con il picchetto d'onore prima di essere ricevuto da Leone XIV
I sovrani inglesi Carlo e Camilla sono in Vaticano per una visita annunciata e molto attesa. Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane e raggiungere il Cortile di San Damaso dove, prima di entrare nel Palazzo apostolico per l'incontro con il Papa, saranno accolti dal picchetto d'onore.
Re Carlo e Camilla in Vaticano: dopo 500 anni il capo della Chiesa d'Inghilterra prega con il nuovo capo della Chiesa cattolica, Papa Leone XIV. La visita del sovrano inglese, che non ha mai nascosto il suo profondo interesse per la fede, ha un valore eccezionale e ha il sapore di una riconciliazione spirituale. Per l’occasione Roma è blindata e gli occhi sono tutti puntati sui reali.
Re Carlo e la Regina Camilla sono atterrati a Ciampino mercoledì sera. Ad attenderli, oltre al 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, anche l’ambasciatore britannico presso la Santa Sede, Christopher Trott, e il Capo del Protocollo vaticano, Monsignor Fernandes Gonzales. Re Carlo, ancora in cura contro il cancro, è apparso in ottima forma con il suo completo grigio e cravatta azzurra. Elegante in abito scuro e sorridente la Regina Camilla sempre al suo fianco.
L’udienza con il Papa Il programma di Re Carlo in Vaticano è fitto: giovedì mattina l’udienza di Papa Leone XIV nella Biblioteca vaticana, poi l’incontro con il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin. E alle 12 il momento clou della visita del sovrano inglese: la preghiera ecumenica per la Cura del Creato del Santo Padre nella Cappella Sistina con Re Carlo, accompagnati dall’Arcivescovo di York, Stephen Cottrell.
Resterà nei libri di storia! L’incontro di Re Carlo in Vaticano con il Papa e la preghiera ecumenica del capo della chiesa anglicana con il capo della chiesa cattolica ha il sapore di una riconciliazione spirituale dopo 500 anni (da quando, nel 1534, Enrico VIII ruppe con la Chiesa di Roma). Re Carlo è noto per la sua battaglia ambientalista e con Leone XIV prega proprio per il Creato, impegnandosi a difesa del pianeta e nello stesso tempo promuovendo il dialogo tra le due chiese.
Non è la prima volta quest’anno che Re Carlo viene in Italia. In aprile aveva fatto visita al Belpaese in occasione del 20esimo anniversario di matrimonio con Camilla e aveva avuto un’udienza privata con Papa Francesco, deceduto 12 giorni dopo. Anche questa volta la presenza del sovrano ha fatto scattare un imponente sistema di sicurezza. Occhi puntati su Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico dove alloggiano Re Carlo e Camilla. Durante gli spostamenti dei reali sono previste limitazioni al traffico e chiusure di strade nella Capitale per garantire il passaggio delle auto del sovrano.
